Twee ontruimingen in korte tijd op station Den Bosch, man opgepakt

Het treinverkeer van en naar Den Bosch was als gevolg van de laatstgenoemde verdachte situatie stilgelegd, laat ProRail weten. Het treinverkeer is omstreeks 23.00 uur weer hervat.

Volgens de politie is er geen verband tussen de twee incidenten. Twee personen zouden in een trein bij perron 6 ruzie hebben gekregen. Hierbij zou mogelijk een vuurwapen zijn gezien, melden de agenten. Dit perron is ontruimd.

Eerder op de avond werd het gehele station ontruimd, nadat een man had gezegd dat er een bom zat in een door hem achtergelaten tas. Dit gebeurde rond 20.00 uur. De verdachte is rond 21.30 uur in de buurt van het station opgepakt. Daarna kon het gebied weer worden vrijgegeven.

"We gaan onderzoek doen naar de achtergronden van deze man", liet de politie weten. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Het onderzoek in de trein heeft "niets opgeleverd".

'Geen risico'

"Bij zo'n melding nemen we geen risico", stelde de politie na de valse bommelding. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was uitgerukt.

Er waren veel agenten op de been om de man te vinden. Een arrestatieteam heeft het station en het treinstel doorzocht.