Station Den Bosch ontruimd na bommelding door nog onbekende man

Ook de omgeving van het station is afgezet, laat de politie donderdag weten. Er kunnen als gevolg van de situatie geen treinen meer stoppen.

Het is niet bekend of er daadwerkelijk een explosief in de tas zit. "Bij zo'n melding nemen we geen risico", stelt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is uitgerukt.

Er zijn veel agenten op de been om de man die de bommelding heeft gedaan te vinden. Een arrestatieteam doorzoekt het station en het treinstel. "Ook zijn we in gesprek met diverse mensen en conducteurs", aldus de politie.