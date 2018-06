Samenscholingsverbod centrum Venray door overlastgevende jongeren

Volgens de gemeente worden ondernemers, het winkelend publiek en bewoners geïntimideerd en bedreigd door een groep jongeren.

Pogingen van de gemeente en de politie om de overlast op andere manieren aan te pakken, zijn mislukt. Na aanhoudende klachten volgt nu een samenscholingsverbod.

Het verbod geldt voor de straten, stegen, portieken, portalen en pleinen in het centrum. De maatregel gaat vrijdag in en duurt drie maanden. Het verbod maakt het makkelijker om mensen op te pakken, die anders in een groep zouden wegduiken.

Een aantal jongeren heeft inmiddels van de politie een brief gekregen. Daar staat in dat er extra op ze wordt gelet.

Het is niet de eerste keer dat er een samenscholingsverbod van kracht is in Venray. In 2012 en 2015 moest de burgemeester voor hetzelfde gebied een samenscholingsverbod instellen.

