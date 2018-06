Tot zes jaar geëist in drugszaak vermoorde Danny (12)

Vader John G. (6 jaar) en broer Sander G. (4,5 jaar) hoorden de hoogste straffen vanwege deelname aan een criminele organisatie, witwassen en 'zeer grootschalige' productie, smokkel en handel in soft- en harddrugs tegen zich eisen. In totaal hoorden negen verdachten een strafeis.

In juli 2010 stierf de twaalfjarige Danny toen de woonwagen van het gezin met kogels werd doorzeefd. In de muren van de woonwagen sloegen 27 kogels in. Dat zou een vergeldingsactie zijn geweest, omdat de familie een partij van 400 kilogram cocaïne uit een loods in Amsterdam zou zijn kwijtgeraakt. Voor de moord zijn drie mannen in hoger beroep tot twintig jaar cel veroordeeld.

De eis van het OM voor de drugszaak is lager door de dood van Danny. "John en Sander moesten een enorme prijs betalen. Dat staat niet in verhouding tot welke straf dan ook."

400 kilo cocaïne

Het OM denkt dat leden van de zogenoemde mocro-maffia hadden geïnvesteerd en John G. aansprakelijk stelden voor de diefstal. Hij zou het transport van de coke vanuit Antwerpen hebben verzorgd. Dat is gebaseerd op informanten die justitie tipten. Maar ook John G. koppelt het verlies van zijn kind in afgeluisterde gesprekken aan het kwijtraken van "iets strafbaars", aldus de officier van justitie donderdag.

Bij een andere broer van Danny deed de politie in oktober 2011 in Rucphen nog een inval. Hier lag 130 kilo cocaïne. Hij kreeg daarvoor in 2012 zeven jaar cel.