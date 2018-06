Woonzorgcentrum in Utrechtse Doorn ontruimd vanwege brand

De brand brak rond 22.00 uur uit in woonzorgcentrum Beatrix aan de Jacob van Ruysdaellaan in de woonkamer van een van de bewoners. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Hoeveel mensen moeten worden geëvacueerd, is volgens de brandweer nog onbekend. De brandweer meldt dat er rond 23.15 uur zestig mensen uit het gebouw zijn gehaald.

Wel is duidelijk dat de evacuatie moeizaam verloopt vanwege de rookontwikkeling, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Het kan volgens de woordvoerder in sommige gevallen beter zijn om de mensen in hun woning te laten, dan ze door gangen met rook te leiden. Veel mensen in het centrum zijn niet goed ter been, meldt de brandweer.

Het nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Uit voorzorg zijn er zeker veertien ambulances op weg naar het woonzorgcentrum. Ook is de brandweer met veel materieel aanwezig.

Dinsdag was een centrum voor blinden en slechtzienden in Doorn ook ontruimd vanwege een brand.

