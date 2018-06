Woonzorgcentrum in Utrechtse Doorn ontruimd vanwege brand

Een deel van de bewoners moet de nacht elders doorbrengen. De mensen om wie het gaat, worden of elders in het pand of bij familie opgevangen, meldt de veiligheidsregio. Om hoeveel mensen het precies gaat, is nog onduidelijk. Een persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond 22.00 uur uit in de woonkamer van een van de bewoners van woonzorgcentrum Beatrix aan de Jacob van Ruysdaellaan. Daar wonen mensen die de brandweer omschrijft als "verminderd zelfredzaam".

De brandweer evacueerde zeker zestig mensen uit het gebouw. Volgens een woordvoerder van de brandweer viel de brand zelf mee, maar veroorzaakte die wel veel rook in het pand. Uit voorzorg rukten diverse brandweereenheden en in totaal veertien ambulances uit.

Dinsdag was een centrum voor blinden en slechtzienden in Doorn ook ontruimd vanwege een brand.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!