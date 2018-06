'Wilsonbekwame demente vrouw wilde euthanasie'

Dat is naar voren gekomen in de eerste zitting over de euthanasie van de vrouw. Haar leven is in het voorjaar van 2016 beëindigd in een verpleeghuis in Den Haag.

De arts is ervan overtuigd dat de vrouw van in de zeventig euthanasie wilde. Dat bleek volgens de arts niet alleen uit een verklaring, maar herhaaldelijk ook uit haar gedrag.

Het gedrag van de vroegere kleuterleidster wees er volgens de arts op dat ze diep ongelukkig was. "Ik sta hier met een zuiver geweten", aldus de specialist ouderengeneeskunde.

Niet ingelicht

Toen de vrouw in de instelling voorafgaand aan de euthanasie alvast een middeltje in haar koffie had gekregen voor een rustige inleiding, was zij niet over de plannen ingelicht.

Wel heeft de vrouw ooit opgeschreven dat zij wilde sterven voor ze naar een tehuis moest vertrekken. Later voegde zij eraan toe dat ze het moment wel zelf wilde bepalen.

Wilsonbekwaam

Volgens de specialist ouderengeneeskunde die de euthanasie heeft verricht, zou een laatste bespreking van de aanstaande euthanasie op dat moment niet meer bij de patiënt zijn aangekomen. "Iemand heeft het recht bij wilsonbekwaamheid niet overvraagd te worden", zei ze woensdag tijdens de zitting.

Nadat de verdere stappen voor de euthanasie waren verricht, heeft de vrouw zich opgericht en gevloekt. Dat is volgens de arts een schrikreactie op de middelen zelf geweest en "geen verzet".

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zal de komende weken een oordeel vellen over de euthanasie. De uitspraak volgt waarschijnlijk op 24 juli.

Het Openbaar Ministerie is eerder een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouw. Dit onderzoek loopt nog steeds.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!