Omstreden advocaat Bart V. uit ambt gezet

Bart V. is eerder al voor onbepaalde tijd geschorst vanwege een lopende strafzaak en zijn drugsverslaving. Woensdag oordeelde de Raad van Discipline dat V. zijn beroep niet meer uit mag oefenen.

V. heeft in verschillende verhoren gedeeltelijk toegegeven betrokken te zijn geweest bij de handel in verdovende middelen en wapens.

Ook op administratief gebied had V. niet alles op orde. Tijdens een politiedoorzoeking in het kantoor van V. zijn door de deken van de Orde van Advocaten dossiers meegenomen. Een urenregistratie ontbrak vaak. Ook is de identiteit van cliënten niet altijd gecontroleerd en waren sommige dossiers niet digitaal geregistreerd.

De rechtbank in Rotterdam behandelt de zaak over de vermeende wapen- en drugshandel van V. in november.