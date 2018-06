Drie aanhoudingen in Delft na meerdere schietincidenten

Ook zijn in het kader van dit onderzoek twee woningen in de regio doorzocht. Omdat de drie verdachten in beperkingen zitten, kan de politie geen verdere informatie verstrekken.

Begin mei vond er een schietincident in de Peperstraat plaats. Ook zouden toen de ramen van een coffeeshop en zonnestudio zijn ingeslagen. De coffeeshop is sindsdien gesloten.

In juni vond een aantal schietincidenten plaats in de Zuid-Hollandse stad. Zo zijn op 12 juni meerdere panden in het centrum beschoten. Eerder is een handgranaat bij een coffeeshop ontploft, waardoor een voorbijganger gewond is geraakt.

Bij alle incidenten zijn door de dader of daders vermoedelijk automatische wapens gebruikt.

Sluiting

Burgemeester Marja van Bijsterveldt reageert positief op de arrestaties. Ze heeft de getroffen zaken dinsdag voor maximaal twee weken gesloten. Ze noemde de sluiting van de twee panden dinsdag een dilemma.

''Mogelijk is sluiting van een zaak juist het doel van de geweldpleging'', opperde ze. ''Maar onderzoek vergt rust en je moet er niet aan denken dat onschuldigen de dupe worden.''

In de uitgaansbuurt waar de incidenten zich hebben voorgedaan, hangen veel camera's. De beelden van deze camera's worden nog bekeken.

