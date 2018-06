Waterschap Limburg stelt verbod in op onttrekken van water voor akkers

Het besluit is een gevolg van de droogte die ondanks de hevige hoosbuien in Limburg de afgelopen weken toeslaat. Met het verbod wil het waterschap voorkomen dat het lage waterpeil in aanloop naar de zomer verder daalt.

Het Waterschap Limburg wijst op de klimaatverandering. "Nog nooit viel in zeer korte tijd zo veel regen als de afgelopen weken in Limburg", zegt een woordvoerder. "Die hoeveelheden werden pas in 2050 verwacht."

Bestuurder Har Frenken van het waterschap zegt dat extreem weer droogte veroorzaakt. "Het overvloedige water krijgt niet de kans de grond in te trekken, zeker als die grond door de droogte keihard geworden is. Het water loopt de beken in en verdwijnt in de Maas. Daardoor zakt het grondwater."

Het verbod, waar enkele uitzonderingen voor gelden, geldt tot uiterlijk 1 oktober.

