Moeder overleden meisje (8) Hoogeveen kan zich niks meer herinneren

"Vanaf toen is het zwart", aldus Hélène J. De rechtbank wilde woensdag graag duidelijkheid van de vrouw over wat er precies is gebeurd in de avond van 7 juni en de nacht van 8 juni 2015 waarin haar achtjarige dochter Shaylene stierf.

De moeder zegt zich als gevolg van de paniek na het zien van het lichaam van haar dochter echter nauwelijks meer iets te kunnen herinneren. Ze weet nog wel dat ze die avond wakker werd van de kou. Ze had de balkondeur open laten staan, omdat het eerder die avond nog warm was geweest, en dacht dat de tocht daar vandaan kwam.

Toen ze de balkondeur sloot, merkte ze dat het nog steeds tochtte en dat dit door het open raam in de slaapkamer van Sharleyne kwam. Het meisje bleek niet in haar bed te liggen en toen J. over de balustrade van de tiende verdieping keek, zag ze het lichaam van haar dochter.

Vanaf dat moment werd alles "zwart", aldus J. Ze zegt zich niks meer te kunnen herinneren van wat er vanaf dat moment gebeurd is. Wel weet ze dat ze die avond stevig had gedronken. Dat deed ze vaker om haar zorgen te vergeten.

Getuigen

De rechtbank kreeg dus geen antwoorden van de vrouw op de verklaringen van getuigen die zeggen dat de vrouw niet direct naar haar dochter toe is gegaan. De twee flatbewoners kwamen uit hun woning na het horen van een doffe klap.

Zij zagen dat J. over de balustrade keek, terugkeerde naar haar woning en toen naar de galerij op de tweede verdieping liep. Daar woonde een vriend van de vrouw.

Sigaretten

De politie was inmiddels gearriveerd en zag de vrouw verdwaasd de flat uit lopen. Zij liep op haar auto af en uit navraag van de agent bleek dat om sigaretten te pakken. In haar broeksrand droeg ze twee volle flesjes bier. De verdachte viel vervolgens op haar knielen en begon te huilen.

De vrouw was het met de rechtbank eens dat de getuigenissen opvallend zijn, maar kon het niet verklaren, omdat ze zich er niets meer van herinnert. Wel ontkent ze alle betrokkenheid bij de dood van Shaylene.

Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft dit niet en verdenkt de vrouw ervan haar dochter te hebben gewurgd en over de reling te hebben gegooid. Dinsdagmiddag zullen drie forensisch pathologen over de doodsoorzaak van het meisje worden gehoord.

Emotioneel

J. zal dan niet in de zaal zitten, omdat dit te zwaar voor haar zou zijn. De vrouw is de hele dag al erg emotioneel. De vrouw werd dan ook boos op de rechtbank omdat er twee opvallende microfoons van RTL Boulevard voor haar en de rechter stonden.

De zitting werd kort onderbroken om de vrouw tot bedaren te brengen. Toen ze terugkwam, bood ze haar excuses aan en zei ze huilend dat ze het verschrikkelijk vond om als de moordenaar van haar dochter weggezet te worden.

De strafeis wordt maandag verwacht.