Een op twintig thuiswonende ouderen is mishandeld

In het onderzoek gaf 5,5 procent van de ondervraagden aan dat zij te maken hebben gehad met verwaarlozing, financiële benadeling of psychische, fysieke of seksuele mishandeling.

Financiële benadeling komt het vaakst voor, psychische en fysieke mishandeling staan op de tweede en derde plaats. Seksuele mishandeling en verwaarlozing werden weinig genoemd. In de meeste gevallen was de mishandeling geen incident, maar kwam het herhaaldelijk voor.

Ongeveer 60 procent van de daders is man. De dader is daarnaast vaak een bekende of een familielid van het slachtoffer.

In Nederland wonen 3,1 miljoen mensen ouder dan 65 jaar thuis.

