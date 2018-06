Moeder omgekomen meisje (8) Hoogeveen kwaad op rechtbank

De frustratie van de vrouw richtte zich op de oranje microfoons van RTL Boulevard, die voor zowel de rechter als haar waren geposteerd. Er is met de media afgesproken dat het openingswoord kon worden opgenomen.

Toen de microfoon voor de vrouw werd verwijderd, maar die bij de rechter bleef staan, kon ze haar kwaadheid niet meer voor zich houden. "U neemt mij niet serieus", aldus Hélène J. "Het gaat hier om de dood van mijn dochter. Dit is een rechtszitting, geen televisie-uitzending."

De rechter zei de microfoon ook te willen verwijderen, maar de kans daartoe nog niet te hebben gekregen. De advocaat van de vrouw, Paul van Jaarsveld, vroeg daarop om een korte schorsing om zijn cliënt weer tot bedaren te brengen. De zaak is inmiddels hervat.

De vrouw bood bij de hervatting haar excuses aan. Deze werden geaccepteerd, met begrip voor de stress die de vrouw ondervindt.

Emotioneel

J. bleef erg emotioneel en vindt het verschrikkelijk dat ze als de moordenaar van haar dochter wordt weggezet. "Maar, ik weet niet wat er is gebeurd", zei de vrouw snikkend.

De vrouw verklaarde voor de rechtbank dat ze wakker werd door de kou en toen merkte dat sluiten van de balkondeur niet hielp, omdat het raam van de slaapkamer van Sharleyne openstond. Even later zag ze haar dochter buiten op de grond liggen, aldus J.

Gewurgd

J. wordt ervan verdacht dat zij het kind op 8 juni 2015 heeft gewurgd en daarna over de balustrade van de tiende verdieping van de flat in Hoogeveen waar zij woonden heeft gegooid.

Het is onduidelijk of het kind al was gestorven door de verwurging of aan de gevolgen van de klap overleed. Daarom worden dinsdagmiddag drie forensisch pathologen gehoord die duidelijkheid over de doodsoorzaak moeten geven.

Aanvankelijk seponeerde het OM de zaak wegens gebrek aan bewijs. De vader van Sharleyne startte met succes een zogenoemde artikel 12-procedure en het hof in Leeuwarden besliste dat het Openbaar Ministerie (OM) alsnog tot vervolging moet overgaan.

De vrouw is in oktober 2017 aangehouden. Zij ontkent iedere betrokkenheid.