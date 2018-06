Drieduizend mannen krijgen oproep voor DNA-onderzoek Nicky Verstappen

Een groep rechercheurs van het onderzoeksteam gaat de mannen telefonisch benaderen. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor het afnemen van het DNA. Op deze manier lukte het de politie eerder honderden mannen die een oproep hadden gekregen over te halen om mee te doen aan het onderzoek.

De politie liet dinsdag weten dat tot 1 juni bij 14.765 mannen DNA is afgenomen. Het verwantschapsonderzoek is eind februari begonnen. Bij circa vijftienhonderd mannen kon geen DNA worden afgenomen. Een deel van de mannen is overleden, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats of is naar het buitenland verhuisd.

De 11-jarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar vanwege een zomerkamp. De dader is nooit gevonden. In een ultieme poging om de zaak op te lossen, is het verwantschapsonderzoek gestart.

Voor het onderzoek zijn vele duizenden mannen opgeroepen die destijds in de buurt van de locatie woonden waar het lichaam van Nicky werd gevonden. Nog nooit eerder is in Nederland zo'n groot DNA-verwantschapsonderzoek gedaan.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vergelijkt het verzamelde DNA met het DNA dat op de kleren van Nicky is gevonden. De politie hoopt zo de dader of een spoor naar de dader te vinden.

