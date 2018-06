Beschoten Delftse zaken gaan voor twee weken dicht

"De sluiting is uit voorzorg. Eerst moet de rust terugkeren", heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt dinsdag laten weten tijdens een persbijeenkomst.

Het was het derde schietincident in de Delftse binnenstad in twee maanden tijd. Begin mei zijn al een coffeeshop en een zonnestudio in de Peperstraat onder vuur genomen. In alle gevallen zijn door de dader of daders vermoedelijk automatische wapens gebruikt. Ook is een voorbijganger gewond geraakt door de ontploffing van een handgranaat.

Dilemma

Van Bijsterveldt noemt de sluiting van de twee panden een dilemma. ''Mogelijk is sluiting van een zaak juist het doel van de geweldpleging'', opperde ze. ''Maar onderzoek vergt rust en je moet er niet aan denken dat onschuldigen de dupe worden.'' In de uitgaansbuurt hangen veel camera's, waarvan de beelden worden bekeken.

Dinsdagochtend waren zaken aan de Molslaan en de Beestenmarkt het doelwit. ''Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe groot de materiële schade is, is nog niet duidelijk'', zei de burgemeester die de locaties heeft bezocht.

Bezorgdheid

''Natuurlijk is er veel bezorgdheid, Niet alleen bij de eigenaren, maar ook bij omwonenden en ondernemers. Naast bezorgdheid leven er veel vragen. De politie houdt de komende tijd extra surveillances.''

Van Bijsterveldt heeft contact gelegd met collega's in andere gemeenten. Wie dat zijn, heeft ze niet gezegd. ''Ik wil weten wat zij tegen dit soort incidenten doen. Is het een nieuwe vorm van chantage?''

In Amsterdam (Suzy Wong) en Rotterdam (Club BLU) zijn onlangs horecazaken beschoten.