Nieuw DNA-onderzoek in zaak gedode Milica van Doorn

De verdediging heeft om nieuw onderzoek gevraagd, omdat het gevonden DNA al jaren "van laboratorium naar laboratorium" verplaatst wordt, schrijft NH Nieuws. Dit zou tot besmetting van het DNA kunnen hebben geleid.

Richard Korver, de advocaat van de familie, is skeptisch over het nut van een nieuw onderzoek. "Het DNA van de verdachte was nog niet eerder bekend bij justitie, dus van enige contaminatie - dat zijn DNA daar toevalligerwijs terecht is gekomen - lijkt ons geen sprake", aldus Korver tegen NH Nieuws.

A. wordt ervan verdacht in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in zijn woonplaats Zaanstad Milica te hebben verkracht en met messteken om het leven te hebben gebracht. Het slachtoffer is destijds half ontkleed in een vijver gevonden.

In december heeft een DNA-verwantschapsonderzoek naar A. geleid. De politie beschikte over een spermaspoor dat is gevonden op het lichaam van Van Doorn. De aangehouden verdachte heeft niet aan het onderzoek meegewerkt, maar kon worden gevonden door een familielid dat wel heeft meegedaan.

