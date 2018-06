Man krijgt acht jaar celstraf voor grootschalige btw-fraude

De 35-jarige halfbroer van de man is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Tegen het tweetal was vijf jaar cel geëist.

De halfbroers werkten vanuit Dubai, waar ze zich vermoedelijk nog altijd schuilhouden. Hun organisatie deed op papier zaken met eigen bedrijven in Dubai, Zwitserland, Hongkong en zeven EU-lidstaten, waaronder Nederland. De Nederlandse schatkist is daarbij in zes weken tijd voor 6,5 miljoen euro benadeeld.

De schade in andere landen is vele malen hoger. In de getroffen landen in de Europese Unie heeft de organisatie meer dan 100 miljoen euro aan btw opzettelijk niet afgedragen.

De fraude werd gepleegd met handel in CO2-emissierechten. Daarmee kunnen bedrijven het recht om vervuilende stoffen te mogen uitstoten kopen of verkopen.

