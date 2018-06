Douane treft 26 kilo cocaïne aan in personenauto havengebied Amsterdam

De cocaïne werd op zondag 3 juni tijdens een reguliere controle in het havengebied gevonden. De drugs was verstopt in de verborgen ruimte van de personenauto en was verpakt in pakketten van een kilo.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM), zijn de FIOD en Douane Amsterdam een opsporingsonderzoek gestart naar aanleiding van de drugsvondst. De bestuurder van de auto is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Hij zit momenteel nog vast.