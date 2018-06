Celstraf voor man die dode moeder verborg om AOW-uitkering

Hij streek tienduizenden euro’s op aan AOW-, pensioen- en bijstandsgelden.

De man moet bijna 40.000 euro aan de ten onrechte ontvangen uitkeringen en pensioenen terugbetalen. Het Openbaar Ministerie (OM) had 240 uur werkstraf geëist, maar de rechtbank vond de ernst van de gepleegde feite zodanig dat daar geen werkstraf tegenover kon staan.

Volgens de man loste hij een vlak voor haar dood gedane belofte aan zijn 91-jarige moeder in. De rechtbank hecht daar weinig waarde aan. Integendeel, volgens de rechtbank getuigt het handelen van de zoon van weinig respect jegens zijn overleden moeder. De rechtbank vindt het in een kast duwen van een overledene en hopen dat niemand ernaar vraagt, allesbehalve respectvol.

De rechtbank constateert dat de man zeer weloverwogen te werk ging en dat daarbij financiële overwegingen de doorslag gaven. Hij wilde immers niet louter van de bijstand leven, maar ook het pensioen en de AOW van zijn moeder blijven opstrijken.

De man wilde naar eigen zeggen niet ''aan de bedelstaf'' raken. Van een bijstandsuitkering alleen dacht de man, die naar eigen zeggen om principiële redenen nog nooit heeft gewerkt, niet te kunnen leven.

''Het gaat hier niet om een doorsnee uitkeringsfraude'', benadrukte de rechtbank. Om die reden vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passender dan een taakstraf.

Zelfgemaakte kist

Gerda van der Molen overleed op 26 juli 2013. Haar zoon bewaarde het lichaam al die tijd in een zelfgemaakte kist. Op 16 december 2015 ontdekte de politie het lijk na een melding van een buurtbewoonster.

Na de dood van zijn moeder pakte hij het lichaam in folie in en schoof het in de kist zodat het ontbindende lijk ''niet uit elkaar kon spatten'', aldus de verdachte. Hij zette de kist in een kamertje op een matras, dat lekkend vocht moest opvangen. Om de kist te verbergen, deed hij er een tafelkleed overheen en zette er een stereo-installatie op.

De politie vond in de kelder ook tientallen kattenlijken in verregaande staat van ontbinding. Ook dat was volgens de verdachte een wens van zijn moeder, die geen afstand van haar geliefde dieren kon doen.

