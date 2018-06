Nederland krijgt eind van de week weer zomerweer

Dat voorspelt weerdienst Weerplaza.

"Het zomerweer waar we zo langzamerhand aan gewend waren geraakt, zit even in een dip", stelt weerman Marco Verhoef. "Vandaag en morgen is het zelfs aan de frisse kant. Maar later in de week gaan de temperaturen omhoog en het heeft er alle schijn van dat we op lange termijn weer vol de zomer in duiken."

De temperaturen blijven dinsdag en woensdag nog laag. Dit komt door dichte bewolking die de zon de kans ontneemt om door te breken. Ook wordt er lokaal regen en wind verwacht.

De wind verandert donderdag echter van richting, wat veel aangenamer temperaturen met zich meebrengt. Het wordt dan tussen de 19 en 23 graden. "De hoogste temperaturen kunnen worden gemeten in het oosten en zuidoosten van het land", stelt Verhoef.

Er kan donderdag lokaal nog wel een bui vallen. Maar vrijdag wordt voor het hele land een droge dag met veel zonnige momenten en zomerse temperaturen. In het weekend zal het kwik in de thermometer op veel plekken de 25 graden aantikken.

