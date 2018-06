Achttien jaar geëist voor moordpoging op zus in Lelystad

Het stel werd beschoten bij de rechtbank in Lelystad en probeerde te ontkomen. De vrouw kwam in een ondiepe gracht terecht. Omdat zijn wapen blokkeerde, zou de verdachte in het water zijn gesprongen en de vrouw onder water hebben geduwd tot ze niet meer bewoog. De gealarmeerde politie kon de vrouw ternauwernood redden. Haar vriend bleef ongedeerd.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou de vrouw doelwit zijn geweest, omdat ze een partner koos buiten de jezidische gemeenschap van haar familie. Jezidi's vormen een religieuze minderheidsgroep in Irak, waar Islamitische Staat genocide op ze pleegde. Veel jezidi's zijn als vluchteling naar Nederland gekomen.

Dat de verdachte urenlang op de uitkijk stond, duidt volgens het OM op voorbedachten rade.

De officier van justitie verwijt het de verdachte dat de schietpartij op klaarlichte dag plaatsvond in een druk gebied. Daardoor kwamen omstanders in gevaar.

Om veiligheidsredenen was de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De uitspraak is op 27 juni.