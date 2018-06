Openbaar Ministerie moet DNA uit zaak Haagse vastgoedhandelaar afstaan

Het gerechtshof in Den Haag heeft besloten het verzoek van P. te honoreren, nadat een rechter dat eerder ook al had gedaan. Het OM was in beroep gegaan.

P. wil met nieuw onderzoek zijn onschuld aantonen, middels nieuwe onderzoekstechnieken die jaren geleden nog niet beschikbaar waren.

Hij wil DNA naar een expert in de Verenigde Staten sturen om te kijken naar de mogelijkheid van alternatieve scenario's. Hij hoopt dat dat leidt tot heropening van de strafzaak.

Onherroepelijk

P.'s DNA werd destijds aangetroffen op het slachtoffer en op het gebruikte wapen.

't Hooft werd in 2007 aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag voor de ogen van zijn vrouw doodgeschoten. In eerste aanleg werd P. vrijgesproken, maar in hoger beroep werd hij veroordeeld tot vijftien jaar cel. Het door hem ingestelde cassatieverzoek werd afgewezen, waardoor de straf onherroepelijk is.