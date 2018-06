OM eist 28 jaar cel en tbs voor doden en verkrachten Anne Faber

Volg hier ons liveblog (gesloten).

Het OM ziet wel genoeg bewijs dat de vrouw is omgebracht zodat de verdachte de verkrachting kon verhullen. Hiermee acht de officier van justitie dat gekwalificeerde doodslag bewezen is. Voor dit feit geldt dezelfde maximale straf als voor moord: levenslang.

P. heeft bekend Faber te hebben verkracht en vervolgens gedood, maar zegt vooral uit impulsen te hebben gehandeld. Hij zou op de vrouw gebotst zijn met zijn scooter, waarna hij bang werd dat ze de politie zou bellen. Volgens P. zei Faber: 'Je gaat me verkrachten, he?', en raakte P. achterdochtig, omdat hij zich afvroeg hoe ze wist van zijn eerdere veroordeling. Hierop verkrachtte hij haar.

Hij wilde haar eigenlijk laten gaan, was zijn versie van het verhaal. Het OM trekt dit in twijfel, omdat P. meerdere kansen heeft gehad om de vrouw haar eigen weg te laten vervolgen. Zo heeft hij haar na de verkrachting in het bos met zijn scooter naar de vliegbasis Soesterberg verplaatst, een rit die 10 tot 15 minuten heeft geduurd.

Omdat niet kan worden aangetoond dat P. tijdens die rit heeft bedacht dat hij de vrouw zou ombrengen, kan moord niet bewezen worden, aldus justitie.

Reconstructie

Door een uitgevoerde reconstructie blijkt dat de verdachte de vrouw eerder op de avond al kan zijn tegengekomen. Daarna zou hij genoeg tijd hebben gehad om haar op te wachten, schetst justitie. Dit zou wijzen op voorbedachten rade, maar ook dit kan niet bewezen worden.

De officier van justitie bepleit wel dat er sprake was van een zekere "planmatigheid" bij het ombrengen van Faber, en dat P. licht verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij is daarmee grotendeels verantwoordelijk voor zijn daden.

Leed

Ook enkele andere punten van P.'s afgelegde verklaringen zijn volgens het OM zeer onwaarschijnlijk. Zo heeft P. verklaard dat hij Faber één keer heeft gesneden, terwijl onderzoek op haar lichaam iets anders uitwijst.

De verdachte verklaart dat hij de vrouw pas na haar dood heeft ontdaan van haar kleding, maar op haar teruggevonden shirt zit geen druppel bloed. "Dit is onverklaarbaar", aldus het OM.

De moeder van Faber vertelde in haar verklaring dinsdag dat het niet precies weten wat er met haar dochter is gebeurd, voor horrorscenario's zorgt. "En in elke variant heeft mijn dochter extreem geleden."

Strafvermindering

Volgens de advocaten van P., Sander de Korte en Niels Dorrestein, moet hun cliënt strafvermindering krijgen vanwege de hardhandige manier waarop hij is aangehouden.

Tijdens de zitting van maandag bleek al dat het arrestatieteam pijnprikkels heeft gegeven aan P. en heeft gedreigd de politiehond op hem af te sturen als hij niet zou vertellen waar Faber was. Hier heeft P. letsel aan de schouder aan overgehouden. De Korte noemt dit een vormfout en wil dat de rechtbank oordeelt dat verdachten zo niet mogen worden behandeld.

Familie

De familie van Anne heeft laten weten dat de afgelopen twee zittingsdagen zeer intens waren voor hen. "Ik heb twee dagen naast P. gezeten en hij komt op mij over als een zeer gestoorde man met een voorkeur voor geweld", aldus de oom van Anne.

De advocaat van de familie zegt diep te buigen voor de rationele houding van de nabestaanden. Zo vroeg de moeder van Faber de rechtbank om P. geen levenslang maar een lange celstraf en tbs te geven, zodat hij niet onbehandeld terug de maatschappij in kan komen.

Psyche

Op maandag gaf P. al aan open te staan voor tbs. Bij een eerdere veroordeling voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in 2010, weigerde hij nog onderzoek naar zijn psyche. In hoger beroep kreeg hij elf jaar cel. P. werkte aan zijn terugkeer in de maatschappij in een kliniek in Den Dolder toen zijn weg met die van Faber kruiste.

Op 17 juli doet de rechtbank in Utrecht uitspraak in de zaak.