Nabil B. dreigt op te stappen als kroongetuige in liquidatiezaak

Er zijn al geruime tijd zeer sterke aanwijzingen dat zijn familieleden voor hun leven moesten vrezen.

Dat betoogde B.’s advocaat Bart Stapert dinsdag tijdens een pro-formazitting in de strafzaak tegen B. De 31-jarige B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de 'vergismoord' op Hakim Changachi op 12 januari 2017 in Utrecht.

B. heeft vorig jaar een deal gesloten met justitie, omdat hij werd bedreigd en wroeging heeft. Hij heeft verklaringen afgelegd over meerdere liquidaties.

Daarbij heeft de kroongetuige Ridouan Taghi als opdrachtgever aangewezen. Taghi wordt internationaal gezocht.

Beperkte beveiliging

Op 23 maart maakte het Openbaar Ministerie (OM) het bestaan van de deal met B. bekend. Op 29 maart werd B.’s broer Redouan in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Volgens B. heeft het OM ten onrechte benadrukt dat Redouan maar beperkte beveiliging voor zichzelf wilde. Het OM wist dat het kamp van Taghi had aangekondigd dat het iedereen in de omgeving van B. zou gaan "laten slapen".

Voor de liquidatie van B.'s broer zitten momenteel twee verdachten vast, onder wie de vermoedelijke schutter. Zij zijn betrekkelijk kort na de moord aangehouden.

Schokkend en ongekend

Volgens Stapert staat B. voor een belangrijke beslissing. "Als hij doorgaat, riskeert hij nog meer pijn voor zijn naasten. Trekt hij zich terug, dan riskeert hij dat de verantwoordelijken onvoldoende worden gestraft."

Via Stapert deed B. een oproep aan minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus de beveiliging te verbeteren. Stapert zei dat hij de rechtbank "op korte termijn" hoopt te kunnen informeren over de vraag of B. kroongetuige wil blijven of niet.

Het OM zegt begrip te hebben voor het "helse dilemma" van B. De klachten van B. worden "heel serieus" genomen. De moord op zijn broer noemde het OM ''schokkend en ongekend".

De rechtbank heeft de zaken tegen B. en medeverdachte Mohamed R. aangehouden tot 7 september.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!