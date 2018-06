Moeder van Anne Faber gelooft niet dat Michael P. spijt heeft

Volg hier ons liveblog.

De moeder van het slachtoffer denkt dat P. spijt veinst, mede doordat onderzoekers van het Pieter Baan Centrum (PBC) psychopathische trekken bij hem hebben ontdekt. "Misschien heeft hij spijt dat hij het verkeerd heeft aangepakt", aldus de moeder.

Ze vindt dat er geen enkele passende straf is "voor mensen zoals Michael P.". Uiteindelijk heeft de moeder van Anne om een dertigjarige celstraf met tbs voor verdachte P. gevraagd, zodat hij "hopelijk" de rest van zijn leven in de gaten gehouden wordt.

Zij en de rest van de familie van Anne Faber lijdt extreem door de gebeurtenissen. Ook omdat de verklaring van P. op een aantal punten niet strookt met het politieonderzoek.

"Wat er precies gebeurd is, zullen we nooit weten. Hierdoor blijven er horrorscenario's door mijn hoofd spoken. En in elke variant heeft mijn dochter extreem geleden."

Woede

De vader van Anne Faber heeft in zijn verklaring gemeld dat hij woede en onmacht voelt. Hij wil eigenlijk het recht hebben P. zelf te straffen.

"Anne was zo geweldig. Ze had een enorme levenslust, zat vol met plannen en was nieuwsgierig. Ik ben altijd zo ontzettend trots op haar geweest. Totaal onschuldig was ze bezig met een fietstocht. Eén avond heeft alles verwoest, de dader heeft alles verwoest."

Ook de vader van de vrouw leek geen passende straf voor P. te kunnen bedenken. "Welke straf moet hij krijgen? Levenslang? Tbs met dwang? Ik wens u veel wijsheid toe met uw beslissing."

Ook noemt de vader van Anne het feit dat P. eerder geen tbs kreeg toen hij twee minderjarige meisjes had verkracht in 2010, een falen. Eerder eiste hij al in een brief het vertrek van de toenmalige voorzitter van het gerechtshof.

'Verschrikkelijk'

P., die op verzoek van de nabestaanden de nabestaandenverklaringen vanuit een andere ruimte heeft kunnen meeluisteren, zegt het verschrikkelijk te vinden om te horen wat de ouders zeiden.

In een reactie aan de rechtbank heeft hij nogmaals spijt betuigd en gezegd "dat het verschrikkelijk is voor die mensen".

Op 9 oktober is de verdachte opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Anne Faber. Drie dagen later wees hij de agenten naar de plek waar haar lichaam lag. De vrouw was bijna twee weken onvindbaar.