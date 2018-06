Opnieuw twee panden beschoten in centrum Delft

De panden die zijn beschoten, bevinden zich op de Beestenmarkt en de Molslaan.

Een deel van het centrum is afgesloten voor onderzoek. Bewoners mogen in verband met het onderzoek hun huis niet in of uit. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt is ter plaatse om te praten met betrokkenen, meldt Omroep West. De melding van de schietpartij kwam binnen rond 4.30 uur. Het zou gaan om meerdere salvo's.

Het is de derde maal in korte tijd dat er schoten worden gelost in het centrum van Delft. Eerder deze maand werden een zonnestudio en een coffeeshop beschoten. Ook ontplofte er bij de coffeeshop een handgranaat.

Van Bijsterveldt heeft beide etablissementen laten sluiten na de incidenten. Of de incidenten verband houden met elkaar is niet bekend.

