Michael P. staat open voor tbs met dwangverpleging

P. heeft dit maandag laten weten tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, waarbij het rapport van PBC is behandeld. De onderzoekers hebben beoordeeld of de man tijdens zijn daden toerekeningsvatbaar was.

De conclusie van het rapport heeft met meerdere scenario's rekening gehouden en is daarom niet eenduidig. Als de handelingen van P. zijn gegaan zoals hij heeft verklaard, dan was de verdachte volgens het PBC verminderd toerekeningsvatbaar. Maar als hij planmatig heeft gehandeld, zoals justitie vermoedt, dan was hij volledig toerekeningsvatbaar.

Dat P. nu wel openstaat voor behandeling, is opvallend. Tijdens een eerdere veroordeling voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010 weigerde hij mee te werken aan onderzoek naar zijn psyche. Hem is daarom toen geen tbs opgelegd.

Een celstraf met tbs betekent dat de veroordeelde eerst de celstraf uitzit en tijdens en na die straf wordt behandeld voor een of meerdere stoornissen. Als de veroordeelde ontoerekeningsvatbaar was en/of het risico op herhaling hoog wordt geacht, kan tbs met dwangverpleging worden opgelegd. Bij een geweldsmisdrijf is die van onbepaalde duur: de patiënt wordt pas vrijgelaten als de rechter de gegeven behandeling toereikend acht.

Agressie

Volgens het PBC heeft P. de sterke neiging prikkels op te zoeken. Dit wordt bij hem gecombineerd met een "wraakzuchtige tendens" en dat zou kunnen leiden tot agressief gedrag. Volgens het rapport is het zelfbeeld van P. negatief en is zijn persoonlijkheidsstructuur zeer zwak.

De man zou moeite hebben met het beheersen van zijn emoties. In situaties van stress zou hij daarnaast paranoïde gedachtes kunnen hebben die lijken op een psychose. Maar de onderzoekers zien ook een berekenende, planmatige kant van de verdachte.

Het onderzoek naar zijn psyche heeft aangetoond dan de man psychopatische trekken vertoont.

Moord

P. houdt maandag vol dat hij Faber niet wilde verkrachten, maar dat hij boos werd toen zij angst toonde en hem vroeg of hij haar ging misbruiken. Hij zegt ook dat hij haar eigenlijk wilde "vrijlaten" na de verkrachting. Hij zegt dit niet te hebben gedaan, omdat ze hem heeft aangevallen. Uiteindelijk heeft hij haar gedood toen ze om hulp riep, zegt de verdachte.

Dit alles wordt betwist door het Openbaar Ministerie (OM), dat hem vervolgt voor moord. Justitie gaat uit van voorbedachte rade.

Zo heeft P. verklaard dat hij met zijn scooter tegen haar aan is gebotst. Uit een reconstructie blijkt echter dat de man Faber al eerder tijdens haar fietstocht moet zijn tegengekomen. P. zegt hierop dat hij "haar niet gezien heeft".

Ook blijkt uit de reconstructie dat een botsing tussen de twee, op de locatie die P. heeft genoemd, onwaarschijnlijk is.

