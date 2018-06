Politie niet vervolgd voor toepassen geweld bij arrestatie Michael P.

Dit is maandag gebleken bij de eerste inhoudelijke behandeling van de zaak-Anne Faber in de rechtbank van Utrecht.

Volgens P. hebben de agenten hem hard aan zijn handboeien omhooggetrokken na hem in het arrestatiebusje te hebben gegooid, wat resulteerde in letsel aan zijn schouder. Hij is hier in november aan geopereerd, ruim na zijn arrestatie op 9 oktober.

Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut hebben geconstateerd dat het schouderletsel zeer waarschijnlijk door de aanhouding komt. De leden van het arrestatieteam zeggen hem pijnprikkels te hebben gegeven, maar niet voor dergelijk letsel te hebben gezorgd.

Politiehond

Ook hebben ze bekend dat ze hebben gedreigd met het inzetten van de politiehond als P. niet zou bekennen waar de vind- of verblijfplaats van Anne Faber was. Het dier zou met muilkorf om bij het gezicht van de inmiddels 28-jarige man zijn gehouden.

Omdat de noodzaak van het vinden van Faber groot was, overschrijden de handelingen van het arrestatieteam de strafrechtelijke grens niet, luidt het oordeel van het Openbaar Ministerie (OM).

Pas drie dagen na zijn aanhouding heeft P. een bekentenis afgelegd, naar zijn eigen zeggen omdat hij boos was over hoe hij was behandeld door de politie.