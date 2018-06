Twintig jaar cel voor man die vrouw en kind ombracht in Haren

Het drama voltrok zich in oktober 2017 in de woning van de vrouw in Haren. Volgens de rechter heeft de man niet met voorbedachte rade gehandeld en is er sprake van doodslag.

De man bekende op zitting de vrouw en het meisje te hebben gedood. Volgens hem hadden ze ruzie gekregen omdat zijn vriendin de relatie wilde beëindigen en wilde terugkeren naar haar ex, de vader van haar dochter.

Hij wurgde de vrouw op de avond van 13 oktober en sneed haar keel door. Het kind trof het lichaam van haar moeder 's ochtends aan in de badkamer. Zij werd daarop ook gewurgd.

Eerder noemde de man zijn daad gruwelijk en een opwelling. Op de ochtend van 14 oktober zocht hij contact met de politie. Hij werd in de woning aangetroffen in het bijzijn van een meisje van anderhalf jaar oud. Dit kind had hij samen met de vrouw gekregen.

Asielzoekerscentrum

Het Openbaar Ministerie ging bij de dood van de moeder uit van moord en had 25 jaar cel geëist. De aanklager vond het schokkend dat de man na zijn daad op de bank ging liggen en zich niet meer bekommerde om het kind. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd haar te reanimeren.

De man, de vrouw en het meisje zijn afkomstig uit Eritrea. Zij leerden elkaar kennen in het asielzoekerscentrum in Oude Pekela.

