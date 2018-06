Rijkswaterstaat adviseert automobilisten Arnhem te mijden na kettingbotsing A12

De A12 is sinds het middaguur afgesloten tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg in de richting van Utrecht naar Arnhem. Een kettingbotsing waarbij meerdere vrachtauto's betrokken zijn is daarvan de oorzaak. De verwachting is dat de wegafsluiting tot 20.00 uur gaat duren.

Volgens Rijkswaterstaat zijn een traumahelikopter en diverse ambulances opgeroepen. De ernst van de verwondingen van de betrokkenen is niet duidelijk.

Door het ongeluk vormen zich lange files, ook op omliggende wegen. Automobilisten wordt aangeraden een omleiding te volgen via de A50, de A15 en de A325. In de richting van Arnhem is maar één rijbaan open, omdat twee rijstroken zijn afgesloten voor de hulpdiensten.

Een aannemer heeft een vangrail verwijderd, zodat het vastgelopen verkeer achter het ongeluk verder kan rijden.

De ANWB verwacht door de afsluiting een drukke avondspits bij Arnhem. Bekijk hier de actuele verkeersinformatie.

