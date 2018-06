Politie ziet toename aantal incidenten met nepwapens

In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn 350 incidenten gemeld, zegt de politie na een bericht in het AD.

Dat is landelijk gezien een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. In Rotterdam, Amsterdam, Noord-Nederland en in Limburg worden flinke toenames van incidenten en inbeslagnames gemeld.

De stijging is opvallend; tussen 2010 en 2016 daalde het aantal in beslag genomen nepwapens nog. In 2017 zijn 237 nepwapens in beslag genomen.

Grote campagne

Om deze trend tegen te gaan, start de politie maandag een grote nieuwe campagne. Op sociale media gaan bekende vloggers aandacht voor het probleem vragen.

Daarnaast gaan agenten langs bij scholen in het basis- en middelbaar onderwijs om uitleg te geven. De politie wil duidelijk maken dat nepwapens moeilijk van echte te onderscheiden zijn. Agenten nemen in dergelijke gevallen geen enkel risico, waardoor bijvoorbeeld kinderen onder schot kunnen worden genomen.

Arrestatieteam

Onlangs werden bij een incident met een nepwapen in Eindhoven nog een onderhandelaar en een arrestatieteam opgeroepen.

Het tijdstip van de campagne is bewust gekozen. Volgens de politie is na de zomervakantie doorgaans een piek te zien in het aantal meldingen van nepwapens. Jongeren nemen de replica's bijvoorbeeld mee na een vakantie in het buitenland of bestellen ze via internet.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!