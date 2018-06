Michael P.: 'Ik doodde Anne Faber nadat ze om hulp riep'

Volg hier ons liveblog.

De verdachte (28) wilde Faber naar eigen zeggen "vrijlaten" na de verkrachting. Toen de vrouw een fietser zag en om hulp riep, doodde hij haar met een mes om haar het zwijgen op te leggen. Dit gebeurde bij de vliegbasis Soesterberg. Haar lichaam verstopte hij na zijn daad.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de verdachte voor moord. Dit houdt in dat het OM denkt dat hij zijn daad wel met voorbedachte rade heeft uitgevoerd. P. benadrukt maandag dat dit echt niet het geval is geweest.

Faber verdween op 29 september na een fietstocht door de regio Utrecht. P. heeft verklaard dat hij met zijn scooter tegen haar botste, boos werd en haar verkrachtte. Toen de vrouw hem aanviel, aldus P., heeft hij haar meegenomen in de richting van Soest. Hier riep Faber om hulp, waarop de man haar doodde.

De rechtbank houdt P. gedurende de maandagochtend elementen uit zijn verklaring voor. Zo blijkt uit onderzoek dat de man Faber al eerder moet zijn tegengekomen tijdens haar fietstocht. P. zegt hierop dat hij "haar niet gezien heeft". Ook blijkt uit een reconstructie dat een botsing tussen de twee, op de locatie die P. heeft genoemd, onwaarschijnlijk is.

Bekentenis

De man werd op 9 oktober opgepakt nadat zijn DNA op de jas van de vrouw werd gevonden. Het kledingstuk werd tijdens de bijna twee weken durende zoekactie naar Faber aangetroffen in Huis ter Heide. Andere spullen van Faber werden op andere plekken in de provincie Utrecht aangetroffen.

P. zegt tijdens de zitting zelf alle spullen te hebben verstopt op meerdere locaties. Op zaterdag 30 september heeft hij met de auto van zijn moeder het lichaam van de 25-jarige vrouw opgehaald van de plek waar hij haar ombracht en had verstopt, waarna hij haar begroef in een natuurgebied in Zeewolde.

Hier werd ze op 12 oktober gevonden op aanwijzing van de verdachte. Pas drie dagen na zijn aanhouding heeft P. een bekentenis afgelegd, naar zijn eigen zeggen omdat hij boos was over hoe hij was behandeld door de politie.