Koning dankbaar voor medeleven na overlijden jongste zus Máxima

"Heel veel hebben meegeleefd met ons, en mede namens mijn vrouw ben ik heel erg dankbaar voor alle berichten die we ontvangen hebben en het medeleven", zei koning Willem-Alexander zondagavond bij aankomst in de Letse hoofdstad Riga.

De koning begint maandag aan een staatsbezoek aan de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. "Mijn vrouw zal in gedachten bij het staatsbezoek zijn en ik ben in gedachten bij haar", aldus de koning over de afwezigheid van Máxima bij het staatsbezoek.

De koning zou het werkbezoek samen maken met koningin Máxima, maar die heeft vanwege het overlijden van haar jongste zus al haar publieke optredens afgezegd. "Het heeft ons heel erg aangegrepen. Inés was ons intens dierbaar en ook nog een keer de peettante van Ariane", stelde de koning.

Familie

Inés Zorreguieta is vrijdag in Argentinië begraven. De uitvaart was in de buurt van Buenos Aires, in aanwezigheid van Máxima en koning Willem-Alexander en hun drie kinderen, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.

"We zijn naar Argentinië geweest met elkaar om daar met ons gezin de begrafenis bij te wonen en met de familie samen te kunnen zijn", zei koning Willem-Alexander in Riga over het afscheid van Inés Zorreguieta.

De jongste zus van de koningin werd afgelopen woensdagavond dood gevonden in haar appartement in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Afgelopen donderdag maakte de RVD bekend dat ze vermoedelijk door zelfdoding om het leven was gekomen.

