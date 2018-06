Zwaargewonden na steekpartijen in azc's Middelburg en Grave

Het incident in de Zeeuwse stad vond rond 19.00 uur plaats. De politie meldt dat er een traumahelikopter en een ambulance ter plaatse waren. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De dader vluchtte direct na het incident. Rond 19.30 werd een man aangehouden op de Stromenweg vanwege mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij.

Het slachtoffer en de verdachte wonen volgens de politie allebei in het asielzoekerscentrum. De politie onderzoekt nog wat zich precies heeft afgespeeld in het azc.

In het AZC in Middelburg wonen tussen de 300 en 350 mensen. Vorige week werd bekend dat het aantal incidenten in het asielzoekerscentrum in 2017 is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Burgemeester Harald Bergmann heeft daarop het beleid ten aanzien van asielzoekers die voor overlast zorgen aangescherpt.

Grave

In het Noord-Brabantse Grave vond een soortgelijk incident plaats. De steekpartij daar vond rond 20.30 uur plaats. Ook in Grave werd het slachtoffer, een jongeman die in het asielzoekerscentrum woont, naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft twee verdachten aangehouden en onderzoekt het incident nog. De steekpartij in Brabant heeft voor zover bekend niks te maken met die in Zeeland.

