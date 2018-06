Omstreden ex-imam Haselhoef (49) om het leven gekomen bij auto-ongeluk

Volgens BN/De Stem was Haselhoef een van de slachtoffers van het auto-ongeluk met een spookrijder op de A16 bij Breda.

Meerdere personen uitten vandaag op sociale media hun verdriet over de dood van Haselhoef. Volgens de site van NieuwWij wordt er maandag een dienst voor Haselhoef gehouden in de Nurul-Islam-moskee in Den Haag.

Haselhoef verwierf na de aanslagen in New York in 2001 landelijke bekendheid als officieuze woordvoerder van de moslims in Nederland. Later bleek dat hij zich ten onrechte uitgaf als imam, omdat hij zijn opleiding niet had afgemaakt.

In februari 2016 kreeg de in Paramaribo geboren Haselhoef een celstraf van twintig maanden opgelegd vanwege jarenlange fraude met kinderopvangtoeslag en voor uitkeringsfraude.

