Parachutist nog in kritieke toestand na ongeluk in Teuge

Op deze plek stond eerst dat de parachutist is overleden, dit is later ingetrokken door het Nationaal Paracentrum Teuge.

De parachutist is een sportspringer die bekend is bij het Paracentrum. Het gaat het om negentienjarige vrouw uit Hilversum volgens De Gelderlander.

Het ongeluk gebeurde in een weiland aan de Zandenallee, op ongeveer een kilometer afstand van het vliegveld. Over de oorzaak van de mislukte landing is nog niets bekend. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar het incident.

