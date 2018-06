Activisten protesteren tegen Shell in Van Gogh Museum

De actievoerders konden ongemerkt in kleine groepjes het museum binnenkomen, zegt een woordvoerder van het collectief. Uiteindelijk kwamen ongeveer 35 activisten het museum in op die manier. Er werden door hen banners neergezet in de hal en er is een manifest voorgelezen.

"Als het verkeerd is om het klimaat te verwoesten, dan is het verkeerd om geld te accepteren van bedrijven die dat doen", is de strekking van het bezwaar, aldus de woordvoerder.

Volgens haar grepen de bewakers niet in. Wel hebben zij de banners weggehaald en was er sprake van enig duw- en trekwerk aan het slot van de actie.

Veel bezoekers van het museum waren getuigen van de protestactie. De actiegroep heeft al verscheidene keren geprotesteerd tegen de sponsorrelatie. Vorig jaar mei werden vier activisten opgepakt en vastgezet. Vorige maand bestond het protest eruit om met zwart geverfde handen tegen de gevel van het museum te staan.

