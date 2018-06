Advocaten Michael P. gaan uit van tbs voor hun cliënt

''P. heeft zelf aangegeven te willen meewerken, om erachter te komen waarom hij zo heeft gehandeld", aldus Dorrestein, die reageerde op berichtgeving in het AD.

Tbs wordt opgelegd aan daders met een psychiatrische stoornis; de behandeling stopt pas als de kans op terugval is verdwenen. Wanneer dat is, beslist de rechter. Er is geen maximumtermijn, zoals bij reguliere celstraf wel het geval is. Dat is de reden dat advocaten tbs vaak proberen te voorkomen voor hun cliënten. Het is volgens deskundigen hoogst uitzonderlijk dat zij zelf voor een tbs-maatregel pleiten.

P. staat terecht voor moord. Maar Dorrestein en zijn collega Sander de Korte gaan kijken of dat kan worden veranderd in de minder zware aanklacht van doodslag. ''Je wilt niet dat iemand voor iets zwaarders wordt veroordeeld dan wat hij heeft gedaan", zegt Dorrestein.

Het verschil tussen de twee aanklachten is de voorbedachte rade: was de dader van plan om zijn slachtoffer te doden of niet? Volgens de advocaten van P. was dat bij de moord op Faber niet het geval. De Korte: "Hij heeft dit in een opwelling gedaan."

Maandag begint de strafzaak tegen Michael P. voor de rechtbank in Utrecht.