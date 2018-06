Weekend wordt zonnig met zomerse temperaturen

Zaterdagochtend kunnen er nog een paar buien vallen, maar volgens Weerplaza komen er later in de ochtend "steeds meer gaten in het wolkendek". De temperatuur is 's ochtends nog 18 graden, maar die loopt 's middags in het binnenland op tot maximaal 28 graden.

Aan de kust wordt het niet zo warm. Door een matige noordelijke wind wordt het daar maximaal 23 graden.

Zaterdag kunnen er buien vallen, maar de kans daarop is niet zo groot. "Vooral landinwaarts is een bui mogelijk", aldus Weerplaza. "De kans op buien is het grootst vanaf Drenthe tot in Limburg." Bij die buien is ook onweer mogelijk.

Zondag wordt het iets koeler. De wind is dan ook buiten de kustgebieden beter voelbaar. In het zuiden en oosten van het land zijn er meer wolken dan zaterdag.

"In de loop van de dag wordt het overal zonniger", meldt Weerplaza. Landinwaarts kan het 26 graden worden, aan de kust wordt het net als zaterdag 20 tot 23 graden.

