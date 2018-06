Jihadronselaar Azzedine C. onder voorwaarden vrijgelaten

Afgelopen mei werd C. in hoger beroep veroordeeld tot 5,5 jaar cel in het Haagse jihadproces. Hij zat echter al vast in de gevangenis, nu na tweederde van zijn straf te hebben uitgezeten is hij op vrije voeten gekomen.

Wel moet C. voldoen aan enkele voorwaarden. "In algemene zin moet je dan denken aan zaken als een gebiedsverbod, social mediaverbod en een meldplicht", aldus de woordvoerder van het OM.

Het OM moet een "afweging maken" als er een verzoek komt voor vervroegde vrijlating. "Gaan we ons dan verzetten zodat iemand nog maanden moet zitten of gaan we akkoord met de vervroegde vrijlating onder strenge voorwaarden", zegt het OM.

"Door die voorwaarden hebben we nu controle", laat de woordvoerder weten. Maar de belangrijkste reden voor de vervroegde vrijlating is dat dit de "kans op recidive verlaagt".

Ronselen

C. ontpopte zich volgens het hof tot het gezicht van een organisatie, die zich in en vanuit de Haagse Schilderswijk schuldig maakte aan opruiing, aanzetten tot haat en het ronselen van jonge moslims voor de gewapende strijd in Syrië.

Het hof verweet C. en andere verdachten in de zaak "in naam van Allah" een "bloedige, sektarische strijd" te hebben aangewakkerd. "Syriëgangers werden geroemd, hun dood werd verheerlijkt, voor het aangerichte leed zijn de verdachten blind geweest en van een daadwerkelijke inkeer of medeleven is niets gebleken."