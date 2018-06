OM betreurt opvragen beldata journalist Brabants Dagblad

"Journalistieke vrijheid is een groot goed binnen de democratie. Het had nooit mogen gebeuren dat gegevens van een journalist op deze manier in een dossier terecht zijn gekomen", stelt voorzitter Gerrit van der Burg van de top van het OM, het College van procureurs-generaal.

Regelgeving binnen het OM schrijft voor dat zulke opsporingsbevoegdheden alleen in uitzonderlijke gevallen tegen journalisten mogen worden ingezet. Inzet van deze maatregel moet aan de hoofdofficier van justitie en het College van procureurs-generaal worden voorgelegd. Dat is in deze zaak niet gebeurd.

De politie wilde in het onderzoek naar wie informatie over burgemeesterskandidaten naar de krant heeft gelekt, achterhalen met wie de journalist had gebeld.

Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Oost-Brabant heeft contact met de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad gehad en aangegeven dat hij de gang van zaken betreurt.

Krant

Het Brabants Dagblad is tevreden dat het Openbaar Ministerie in Den Bosch toegeeft dat er een fout is gemaakt door de belgegevens van een verslaggever op te vragen en zo diens bronnen te achterhalen.

De krant blijft er echter bij dat de opgevraagde gegevens vernietigd moeten worden. Hoofdredacteur Lucas van Houtert heeft dat vrijdag gezegd in reactie op een uitgebreide verklaring van OM over het omstreden optreden.

"Het is goed en belangrijk dat het OM de fout inziet en we zijn blij en opgelucht dat iedereen het belang van journalistieke vrijheid onderstreept. Tegelijk moet ik wel constateren dat er hier schade is aangericht en dat we een journalist hebben van wie de bronnen weten dat hun gegevens bij justitie liggen. Nog niemand heeft mij kunnen vertellen of de gegevens ook verwijderd worden en dat vinden we wel heel belangrijk", aldus Van Houtert.

Het OM bekijkt wat de gevolgen van het opvragen van belgegevens kunnen zijn.

