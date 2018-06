Taakstraffen tot 240 uur voor voetbalrellen in Rotterdam

De personen zijn veroordeeld voor openlijk geweld, omdat ze in Rotterdam bierflesjes en andere voorwerpen hebben gegooid of mensen hebben geschopt of geslagen.

Zeven verdachten zijn vrijgesproken, omdat volgens de rechtbank in Rotterdam hun betrokkenheid onvoldoende was bewezen. Eén man is ontslagen van alle rechtsvervolging. Hij heeft wel iemand mishandeld, maar dat was volgens de rechtbank uit noodweer.

De rechtbank verwijt de veroordeelden dat ze ''een leuke pot voetbal hebben verstoord'' en een slecht voorbeeld vormen voor jonge bezoekers van de wedstrijden. Bovendien ''verliest het voetbalspel zijn glans door relschoppers''.

Eerder werden negentien mensen, onder wie enkele minderjarigen, al tot taakstraffen tot 220 uur veroordeeld voor hun aandeel in de rellen in 2017.

In dat jaar had Feyenoord landskampioen kunnen worden, bij winst tegen stadsgenoot Excelsior. De wedstrijd werd echter verloren en de voetbalclub pakte de titel pas een week later.

