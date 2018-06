'Michael P. viel niet drie maar vijf mensen aan in Pieter Baan Centrum'

Michael P. was in februari opgenomen in het PBC voor onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. Eerder meldde het OM dat hij drie medewerkers zou hebben mishandeld. Nu zegt justitie dat P. diezelfde dag nog twee mensen te lijf ging.

De mishandelingen worden toegevoegd aan de zaak rondom Faber. Deze wordt komende maandag en dinsdag inhoudelijk behandeld bij de rechtbank in Utrecht.

Faber verdween eind september na een fietstocht. Het lichaam van de 25-jarige vrouw werd, na een vermissing van bijna twee weken, op 12 oktober gevonden in Zeewolde. P. heeft bekend de vrouw te hebben verkracht en gedood.

Kliniek

P. werd in 2011 veroordeeld voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk. De rechter legde hem zestien jaar cestraf op, maar in hoger beroep werd dit elf jaar. Ten tijden van Fabers moord verbleef de man in een kliniek in Den Bolder, waar hij aan zijn terugkeer in de maatschappij werkte.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!