'Namen veroordeelde agenten in zaak Henriquez moeten geheim blijven'

Het is aan de Hoge Raad om dit onafhankelijke advies wel of niet te volgen. Wanneer de uitspraak volgt, is nog niet duidelijk.

Nabestaanden van de 42-jarige Henriquez hebben tot nu toe tevergeefs meerdere procedures aangespannen om de namen van de agenten te achterhalen.

Henriquez overleed na zijn arrestatie in juni 2015. De Arubaan had na een muziekfestival in Den Haag tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had. Hij wees daarbij op zijn kruis. Vijf agenten waren er nodig om Henriquez onder bedwang te krijgen. Zij hebben daarbij geweld gebruikt.

Vervolging

Twee van de vijf agenten zijn na de dood van Henriquez strafrechtelijk vervolgd. Tijdens de rechtszaak besloot de strafrechter hun namen vanwege veiligheidsredenen niet openbaar te maken.

De agenten zijn eind vorig jaar schuldig bevonden aan mishandeling met de dood tot gevolg en veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Volgens de rechter is er een verband tussen de nekklem die de agenten bij de arrestatie hebben toegepast en de dood van Henriquez.

De agenten gingen in hoger beroep tegen de veroordeling. Het hoger beroep dient waarschijnlijk eind dit jaar.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!