NS wil subsidie om korting te kunnen geven aan reizigers buiten hyperspits

Ruim 22.000 treinreizigers die drie maanden lang hebben meegedaan aan een proef van de NS, kregen korting op het treinkaartje als ze niet 's ochtends tussen 7.30 en 8.30 uur de trein zouden nemen.

Tijdens de test is het aantal reizigers dat tijdens het drukste deel van de ochtendspits incheckte met 5,5 procent gedaald. Vanwege de korting hebben de forensen voor een minder druk moment gekozen, waardoor in de volste treinen meer ruimte is ontstaan.

Op het grootste piekmoment in de ochtend - rond 8.00 uur - daalde het aantal incheckers zelfs met 10 procent. Dat maakt volgens de NS in veel treinen het verschil tussen een overvolle trein of comfortabel reizen.

De proef werd gehouden onder NS-klanten met een Altijd Voordeel-abonnement. Zij konden aan de randen van de spits (tussen 6.30 en 7.30 uur en tussen 8.30 en 9.00 uur) met 40 procent korting reizen. Normaal gesproken geldt dat tarief alleen vóór 6.30 uur en na 9.00 uur.

Overheid

​NS-topman Roger van Boxtel roept vrijdag in een interview met De Telegraaf op tot invoering van deze maatregel. Hij denkt dat betere spreiding een goede manier is om meer mensen naar het openbaar vervoer te lokken.

Het geld voor die korting heeft de NS volgens Van Boxtel echter niet. Het spoorbedrijf heeft het kabinet daarom gevraagd een bedrag voor goedkopere treinkaartjes op te nemen in het budget voor het behalen van de klimaatdoelen.

Jaarlijks is er 300 miljoen euro beschikbaar voor experimenten en projecten die bijdragen aan de doelen. De NS hoopt hier 35 miljoen euro van te krijgen. Hier worden nog gesprekken over gevoerd.

"We willen dat forensen zoveel mogelijk de trein kiezen om files en vervuiling tegen te gaan. Dan moet het openbaar vervoer een betaalbaar, snel en comfortabel alternatief zijn", zegt Van Boxtel, die verder aankondigt dat hij tot 2020 aanblijft bij de NS.

