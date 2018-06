Tbs'er filmt uitbraak uit kamer kliniek in Venray

Dat heeft de kliniek bevestigd naar aanleiding van berichtgeving op de regionale zender L1.

Uit onderzoek bleek dat de deuren van patiëntenkamers na insluiting te openen zijn. De kliniek zegt daarvan "geschrokken" te zijn en heeft inmiddels procedurele maatregelen genomen en technische ingrepen in voorbereiding om herhaling te voorkomen.

De Rooyse Wissel zegt het te betreuren dat de beelden die L1 op de website laat zien, zijn uitgelekt. Volgens de kliniek is de veiligheid in de kliniek niet in het gedrang geweest en was het voor de patiënt niet mogelijk om uit het gebouw te ontsnappen.

Volgens de kliniek "is het een illusie om een instelling geheel vrij van binnengesmokkeld materiaal te krijgen".

Mishandelingen

In mei werd een medewerkster van de kliniek aangerand en mishandeld. In 2016 mishandelde een toen 33-jarige patiënt een medewerkster. Daarvoor kreeg de dader 5,5 jaar celstraf.

In 2014 kwam de Rooyse Wissel in opspraak vanwege een uitzending van het EO-televisieprogramma Dit is de Dag. Een groep tbs'ers op een gesloten afdeling beschikte er volgens het programma over messen, drugs, telefoons en contant geld. Ze kregen of kochten deze spullen naar eigen zeggen van het personeel.

