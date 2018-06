Koninklijk gezin naar Argentinië voor uitvaart zus Máxima (33)

De begrafenis is in besloten kring, zo liet de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag weten. De 33-jarige Inés Zorreguieta was peettante van prinses Ariane.

Koningin Máxima heeft vanwege het overlijden geplande publieke optredens voor de komende dagen afgezegd. De RVD laat weten dat Máxima donderdagavond niet in de Westergasfabriek in Amsterdam aanwezig zal zijn bij de opening van het Holland Festival.

Volgende week laat Máxima de staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen schieten. Koning Willem-Alexander komt tijdig terug uit Buenos Aires om maandag wel in Riga te beginnen aan het staatsbezoek aan Letland.

Eetstoornis

De RVD zei eerder dat het vermoedelijk gaat om zelfdoding. Inés Zorreguieta leed aan een eetstoornis en is vanwege een persoonlijkheidsstoornis korte tijd opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek.

Inés werd geboren in 1984 toen Máxima dertien jaar oud was. De zussen komen uit een groot gezin. Máxima is het oudste kind van Jorge Zorreguieta en Maria del Carmen Cerruti. De koningin heeft nog twee broers en drie halfzussen uit een eerder huwelijk van haar vader.

