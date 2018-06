Zwolle krijgt fietspad van gerecycled plastic

Rond de jaarwisseling komt er een tweede plastic pad op een andere plek in de provincie Overijssel. Het is nog niet bekend waar de beide paden precies komen te liggen.

De paden worden ongeveer 30 meter lang en zijn bedoeld om te kijken of de techniek haalbaar is. Het pad is ontwikkeld door wegenbouwer KWS, dat samenwerkt met onder meer de Zwolse buizenmaker Wavin.

In Krommenie werd vier jaar geleden een fietspad van zonnepanelen aangelegd, de SolaRoad. Die wekt elektriciteit op. Inmiddels zijn er ook zulke paden in Haaksbergen en in het Groningse Blauwestad.