Rotterdamse Club BLU wint kort geding tegen opgelegde sluiting

Club BLU was sinds Kerstmis 2017 op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb gesloten na geweldsincidenten in de buurt van de club.

Zo werd er een op scherp staande handgranaat aangetroffen, ontplofte er een explosief voor de deur en werd de deur van de discotheek beklad met de woorden 'war' en 'oorlog'.

Ook werd er met een automatisch wapen op de voordeur geschoten. In februari arresteerde de politie drie verdachten.

De eigenaar was het niet eens met de beslissing van de gemeente, omdat hij naar eigen zeggen werd afgeperst. De gemeente respecteert de uitspraak van de rechter en gaat met de eigenaar en de politie in gesprek over de toekomst.

Club BLU wil eerst alle veiligheidsmaatregelen op orde hebben, pas dan gaan de deuren weer open, laat de uitgaansgelegenheid aan RTV Rijnmond weten.