Justitie helpt toch met onderzoek naar coffeeshopbaas Johan van Laarhoven

Dat laat minister Ferd Grapperhaus weten aan de Tweede Kamer. Van Laarhoven werd in 2014 op basis van een rechtshulpverzoek van Nederland aan Thailand opgepakt.

Ombudsman Reinier van Zutphen zei in april onderzoek te willen doen naar klachten van Van Laarhoven, over de manier waarop het Nederlandse Openbaar Ministerie informatie met Thailand had gedeeld.

Omdat er in Nederland een strafrechtelijk onderzoek naar Van Laarhoven loopt, wilde het ministerie eerder geen medewerking aan het onderzoek verlenen. Daar komt nu dus verandering in.

"Zoals medewerkers van mijn ministerie al informeel aan het kantoor van de Nationale ombudsman hebben laten weten, ben ik bereid volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek", aldus Grapperhaus.

Van Zutphen is blij dat het ministerie is bijgedraaid. "Dat zou mooi zijn", aldus een woordvoerder. "Want de ombudsman wil het onderzoek voortvarend doen en afronden." In hoeverre de nu toegezegde medewerking al op gang is gekomen, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!